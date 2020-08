Mansilla: "No la acusamos de homicidio a Canosa sino de total irresponsabilidad "

“Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar Y vulnerar mi libertad de expresión. Por lo tanto le he encomendado a mi abogado el Dr. @Martin_Legui para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron”, expresó la periodista, apuntando de alguna manera contra la denuncia que le inició el diputado neuquino Mariano Mansilla por promocionar en su ciclo al dióxido de cloro, que incluso tomó desafiante, en cámara, lo que le valió desde entonces una lluvia de críticas, hasta de sus colegas y amigos.