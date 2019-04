Manu quiere continuar la racha que inició Benvenuti

Fue un día agitado para el cipoleño en pista y fuera de ella porque tras la finalización de la clasificación Alberto Canapino (padre del campeón Agustín), objetó algunos elementos del auto, aunque como no hubo denuncia formal (ver aparte)y, además, la técnica no encontró ninguna anomalía, todo quedó en la nada.

En principio el auto mostró su mejor prestación a tal punto que sólo le bastaron tres vueltas para sellar la pole a Urcera e incluso batir el record del circuito (1m28s965/1000) que estaba en poder de Guillermo Ortelli (1m29s15s) desde 2015.

Ya en los entrenamientos se había acercado el Manu a la perfomance de las tres primeras fechas quedando cuarto a 429/1000 de más rápido en ese tramo, Alan Ruggiero (Torino).

Ya en clasificación Urcera empezó a dar señales del auto que tenía quedándose con el primer registro oficial, siendo escoltado por Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Matías Rossi (Ford). Luego en la segunda clasificación, sa mantuvo el cipoleño en la cima y se metió Santiago Mangoni para completar el trio de Chevrolet con Mazzacane que no pudo mantenerse como escolta del Manu.

Por su parte, Juan Cruz Benvenuti (Torino), el ganador de la última carrera, no tuvo uan buena perfomance le costó encontrar la puesta a punto, sin embargo teminó cerca del objetivo que se planteó esta temporada estar entre los 15 primeros. Se ubicó en el puesto 16°.

“El objetivo es sumar”, dijo el angosturense que hoy partirá desde la tercera fila por el lado de afuera ya que por adentro va el campeón Agustín Canapino (Ford).

En esta manga también estará Camilo Echevarría (Chevrolet) que en su vuelta al TC tras ausentarse de Concepción, largará desde la penúltmia posición. “Tenemos muchos por mejorar, y avanzar en carrera”, dijo el piloto neuquino.

Canapino objetó el chivo de Urcera

La polémica entre los Canapino (Alberto y su hijo Agustín) que tuvo su capítulo más agitado el año pasado en la carrera del cierre del campeonato en San Nicolás cuando un roce entre ambos disparó varios tuits del campeón, volvió agitarse cuando el papá del arrecifeño concurrió a la verificación técnica para objetar al auto del poleman.

Luego en conferencia de prensa dijo Manu: “Cuando uno no consigue algo, lo primero que te sale es buscar alguna excusa” y le recordó que “el auto de Mangoni y el de Mazzacane también anda más rápido que el de él”, afirmó el cipoleño.

“Canapino no me interesa pero entiendo que para pedir que se revise el auto de alguien más hay que efectuar un pago para hacer la denuncia y él si no lo hace no se está siguiendo el procedimiento”, afirmó el Manu.