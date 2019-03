Manu: "Quiero estar entre los mejores y buscar ganar"

“Tuvimos un sábado malo, pero lo que más rescato es la evolución que alcanzamos en el auto de un día para el otro. Es algo que me viene pasando también en el TC y me tiene muy contento”, expresó el piloto, y destacó la comunión con los mecánicos para encontrar rápidamente el rumbo de la máquina. “No es fácil, porque en general los autos 9 puntos suelen tener fines de semana de 7, y encontrarles la vuelta a esos 2 de un día para el otro es clave. Eso me está pasando y eso es muy importante”, graficó.

Internamente también sabe que con el Larrauri en el TN y con el JP Carrera en el TC está respaldado por dos equipos de lujo, mientras que la expectativa por su desembarco en el Honda oficial del Súper TC 2000 es alta. “Estamos siendo competitivos en todos los frentes, que es lo que más quería. Tengo que mantenerme ahí y ganar cuando se pueda”, anticipó.

Debido a problemas en el embrague, se le complicó la clasificación en La Pampa, avanzando desde la posición 12 hasta el tercer puesto.