Manu Urcera tranquilo en el final del Turismo Carretera

“Estoy más tranquilo que nunca, veo en el auto, en el grupo de mecánicos, en el grupo de trabajo de Maquin Parts un gran compromiso y eso me da tranquilidad. El auto funciona muy bien, entonces un poco siento que depende de mí, de lo que pueda hacer yo, de la capacidad que tenga durante el fin de semana para ir resolviendo las situaciones que se presenten”, aseguró José Manuel Urcera. Sin embargo, reconoció que esto también es una presión sobre sus hombros ya que, básicamente, al tener todo en su lugar, él no puede fallar, algo que no es fácil pero se recompone al saber que tiene la “herramienta” para afrontar la situación. “Veremos que ocurre”, sentenció.