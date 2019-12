Manu Urcera: "Va a ser difícil repetir un año así"

Junto a su amigo Adolfo Morán, que lo acompañó en la charla, Manu recordó aspectos puntuales de su infancia en San Antonio Oeste y ratificó la importancia que tienen los afectos para el campeón. "Este loco me venía a ver en las vacaciones de invierno después de que me mudé a Cipolletti en los años que corría en motos y ahora cuando puede me acompaña", recordó. "Entre mis amigos no soy famoso. Me tratan como a uno más. Hasta me hacen lavar los platos", dijo entre risas. Y tuvo un párrafo especial para su abuela: "Sólo me faltó ella para que el festejo fuera completo".

Manu Urcera visitó LMNeuquen y habló de todo

Además del título en el TN, Manu ganó la etapa regular del TC, peleó la Copa de Oro y terminó subcampeón de la temporada en la sumatoria de puntos. Por eso todos lo señalan como el piloto más relevante del 2019, pero él se excusa. "Eso lo tienen que decir los demás", dijo. "Sí creo que cumplí los objetivos que me había planteado: pelear el campeonato y llegar con chances a la última fecha del TC y del Turismo Nacional, las dos categorías en las que había terminado bien el año pasado. Después, ser campeón es otra cosa. El otro día si pinchaba una goma o rompía algo no lo era. El objetivo era llegar a la última fecha con chances reales, porque el año pasado también llegué con posibilidades en el TC pero no eran posibles. Tenía que sumar muchos puntos y quedarse un montón de rivales. Este año sí eran bien reales. Se dio uno y bueno, es difícil ganar en dos categorías con la competitividad que tiene el automovilismo argentino y el nivel de pilotos y equipos que hay. Así que fue un año buenísimo", afirmó.

p37-f02-depo(SCE_ID=383369).jpg

Manu reconoció que en la Copa de Oro su auto "no tuvo la contundencia necesaria" y recordó el sabotaje que hubo en San Rafael, cuando le tiraron una tuerca del motor. Una denuncia que "quedó en nada", se quejó.

Dijo que "hoy la categoría número uno es el TC, pero el TN está tomando un protagonismo importante. Es la segunda del país, por organización, difusión, cantidad de autos".

En lo personal, señaló que "ahora viene lo más difícil que es mantenerse y repetir un año como este". Sobre el Súper TC2000, categoría en la que no pudo afirmarse, confirmó que "no seguirá" a menos que cambie de equipo.

En las carreras el tiempo es corto y se me hace difícil dedicarle el tiempo que me gustaría darle a la gente Este año logré que los equipos se hicieran fanáticos míos, que crean que soy el mejor y conmigo puedan llegar a conseguir cosas importantes

El cipoleño no pierde la cabeza por la fama. "Salir en Gente y Caras me dio, por decirlo de alguna manera, vergüenza. Fue algo nuevo pero me sirve para ser más conocido y eso ayuda", celebró.

manu-urcera-lmn.jpg

Este año Manu ganó la Carrera de los 2 millones en Rafaela y se asoció este triunfo con la fortuna de su familia como el motor del éxito. Sobre este punto también opinó: "No jugás en la primera de Boca por la plata de tu familia. En automovilismo lo difícil no lo tenés con dinero sino con la confianza y el respeto que te ganás del equipo que te va a dar lo mejor si cree que lo vas a llevar al éxito. Mis rivales utilizan eso para desprestigiarme pero no conozco ningún piloto que no tenga para pagar la luz o se tome un colectivo. Todos tienen buenos autos y viven bien".

El N° 1. Manu tuvo su mejor año logrando su primer título a nivel nacional. "Fue un año buenísimo", dijo.

--> “Juan Cruz es un chico con un gran futuro”

Manu Urcera destacó el nivel de Juan Cruz Benvenuti y agradeció el saludo de Camilo Echevarría, que este año tuvo una temporada con poca participación. “Juan Cruz tuvo un gran año, es un gran chico, lo aprecio a su papá y a su familia. Es sumamente aplicado, profesional, todo el tiempo que puede. Pudo ganar en su primer año, que no es nada fácil, y estuvo en la definición. Un gran futuro”, señaló Manu.

“Con Camilo hemos sido rivales en una época. Le agradecí el saludo, es un buen gesto. Es de grandes deportistas, como vemos entre los boxeadores, peleándose y después uno lo felicita al otro. Me parece algo correcto”, agradeció. “Al resto de los chicos los conozco y creo que el crecimiento se debe a que los gobiernos apoyan y en 400 kilómetros, entre Viedma y Neuquén, tenemos seis categorías del automovilismo nacional. Y eso es muy bueno para todos”, concluyó.