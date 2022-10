Manu Urcera y una particular confesión sobre su relación con Nicole Neumann

Nicole-LM.jpg Manu Urcera habló de su relación con Nicole Neumann

“Lo llevó normal, no trató de darle mucha importancia. La verdad que el 90% de la exposición son situaciones que no son reales, no ocurren o se inventan, así que no les prestó mucha atención. Si, desde otro lado, te digo que trató de cuidarme mucho más en cuanto a las forma porque siempre estas siendo un poco más observado”, señaló Urcera en primera instancia.