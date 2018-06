Manu y Camilo pelearon arriba

Camilo, quien había sacado la bolilla 2 en el sorteo del sábado -y Manu la 7- se mantuvo a plomo en la largada, al compás de Juan José Erbalín (Chevrolet). Mientras que el cipoleño, en el primer giro avanzó tres lugares.

Fue una carrera accidentada en la que los pilotos mejor posicionados en el campeonato tuvieron que remontar desde los últimos puestos, siempre al límite.

En la segunda vuelta, el Pato Silva tocó a Nicolás Pezzucchi (Dodge), que tuvo que abandonar. “Me toca el auto de atrás, creo que era el Pato, y después Jalaf me choca. Me rompieron todo el auto. Salen como locos los pilotos de experiencia. Me costó mucho poder venir a correr y me pasa esto”, expresó Pezzucchi, al borde de las lágrimas. Silva continuó en carrera remontando posiciones progresivamente.

En la séptima vuelta ingresó por primera vez el pace car y en el relanzamiento, Urcera superó a Leandro Muley (Dodge) para ubicarse tercero, detrás de Camilo.

Durante casi diez giros se mantuvo el duelo entre regionales. El neuquino que le metía presión a Erbalín tuvo que empezar a defenderse de Manu, que finalmente le ganó la pulseada en la vuelta 9.

Echevarría se mantuvo expectante y varió del 3° al 5° lugar, hasta ingresar a boxes para recargar combustible, después del giro 20. Mientras que Urcera perdió cinco lugares y quedó 7°.

En el equipo Alifraco Sports fueron prácticos y Camilo no perdió segundos de más en la carga obligatoria, es por eso que salió de boxes y tomó el primer lugar.

Parecía un domingo perfecto para el neuquino, que se había ausentado tres fechas, pero en la 26ª vuelta se le rompió el motor.

Silva tomó el liderazgo y lo mantuvo hasta el final. Subió al podio con Moriatis y Sergio Alaux (Chevrolet). Una fiesta, hasta cerca de las 17, cuando se anunció la descalificación del Pato por el toque a Pezzucchi. Moriatis heredó el primer lugar y lo acompañaron Alaux y Carlos Okulovich (Torino). Manu finalizó quinto y avanza en el campeonato.

Durante unas diez vueltas hubo duelo entre los regionales, Camilo y Manu, protagonistas.

“Estuve cerca de ganarla y no se dio”

José Manuel Urcera (Chevrolet) largó séptimo y terminó en la misma posición, pero por las sanciones al Pato Silva (Ford) y Gastón Mazzacane (Chevrolet) avanzó dos lugares en la clasificación de la final de la séptima fecha que se corrió en el autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

El piloto cipoleño peleó en los puestos de vanguardia, tal cual lo hizo el neuquino Camilo Echevarría, hasta abandonar por la rotura del motor.

Manu se mostró conforme con el resultado, aunque reconoció que tuvo la chance de quedarse con el triunfo. “Estuve cerca de ganarla y no se dio. Igualmente sirven los puntos”, expresó a LMN el piloto del equipo Laboritto Jrs, que no pierde la esperanza de meterse en el lote de los mejores 12 corredores que pelearán en la Copa de Oro.