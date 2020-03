Maradona, Caniggia y el mundo del fútbol saludan a Bilardo en su cumple 82

Y añadió: "Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. 'No busquen dinero, busquen gloria', nos decías. 'Porque así los van a recordar para siempre'. Muchas gracias Carlos, feliz cumpleaños".

El mensaje fue acompañado por un video con imágenes del título y declaraciones de aquella época del ex entrenador.

Tras el Mundial de Sudáfrica 2010, Maradona y Bilardo permanecieron distanciados, hasta que en 2016 se reconciliaron y, con la publicación del actual entrenador de Gimnasia de La Plata, se ratifica la buena relación entre ambos.

Quien se sumó y también recordó al "Doctor" en el día de su cumpleaños fue el ex futbolista Claudio Caniggia, que lo describió como "un perfeccionista, un meticuloso de su trabajo" y destacó su "garra impresionante".

El "Narigón" sufre una enfermedad neurodegenerativa, por lo que se encuentra en recuperación luego de superar momentos complicados de salud.

Felices 82 años Dr. Bilardo✨ pic.twitter.com/8V3wKNJ9n6 — Don Futbol (@DonFutboI) March 16, 2020

Además, Bilardo fue saludado por Estudiantes de La Plata, club donde fue multicampeón y se desempeñó como jugador en 1965 y 1970, y donde ocupó el rol de director técnico en diferentes períodos.

Estudiantes de La Plata on Twitter ¡Feliz cumple @DoctorBilardo! Campeón como futbolista y como entrenador. Héroe de Old Trafford Ídolo de #EDLP y representante de nuestra escuela. Impregnado de ADN Pincha conquistaste el mundo con @Argentina en México 86. ¡Felicidades Carlos! ¡Lo amamos! ❤ pic.twitter.com/H6IOl5PlCQ — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 16, 2020

"¡Feliz cumple Doctor Bilardo! Campeón como futbolista y como entrenador. Héroe en Old Trafford, ídolo de Estudiantes de La Plata y representante de nuestra escuela. Impregnado de ADN Pincha conquistaste el mundo con Argentina en México 86.

¡Felicidades Carlos! ¡Lo amamos!", publicó la institución platense en sus redes sociales.

