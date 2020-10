Maradona celebró el 17-O: "Fui, soy y seré peronista"

"Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara", dijo el Diego en su Instagram, en un mensaje en el que además de defenderse de aquellos que le recuerdan que supo sacarse fotos y visitar en la Casa Rosada a presidentes de distintos partidos políticos e ideologías, reivindicó su amor por el peronismo, heredado de sus padres, Don Diego y Doña Tota.

"Yo no fui a golpearles la puerta, y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron. Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré SIEMPRE peronista", dijo Maradona.

"Esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, Feliz Día de la Lealtad Peronista. Todo mi apoyo a @AlFerdezOK, @CristinaFKirchner, @MartinGuzman_OK, @KicillofOK, y @GinesGGarcia, los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO", cerró el Diez en su festejo del Día de la Lealtad Peronista.

Maradona no solo apoyó en estos meses al gobierno de Alberto Fernández, sino que siempre que puede se muestra muy crítico de la gestión de Mauricio Macri, con quien está peleado desde hace muchos años, por sus cruces cuando Diego jugaba en Boca y Macri era el presidente del club. De hecho, en los últimos días el líder de Cambiemos cuestionó a Cristina Kirchner y la comparó con Maradona por lo irracional de sus conductas. Además, dijo que fue él quien lo echó de Boca en 1997 para armar el equipo que soñaba. Diego recogió el guante y le respondió muy fuerte: "A vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...".