"Maradona estaba podrido de vivir"

“Ella me dijo que a Diego no le gustaba tener una muerte natural, por eso me da la impresión de que Diego se dejó estar e hizo una especie de suicidio”, conjeturó Cahe en dialogo con Mauro Viale para el programa radial El gíglico.

“Al primer o segundo día me dijo ‘vos sabés que Diego me dijo que ya estaba podrido de vivir, que no tenía más ganas; no tenía más ganas porque ya había hecho todo”, añadió el médico en alusión a la conversación que mantuvo con la expareja del Diez y madre de Dieguito Fernando.

Antecedente

“Diego tuvo un antecedente en Cuba que nadie lo supo, cuando una vez yendo con el coche se llevó por delante a propósito un colectivo, que allá le dicen ‘guagua’. Yo le dije ‘¿no me digas que te vas a matar?’ y él me dijo: ‘Y algún día, qué se yo’. Fueron palabras sueltas y no es que sea categórico, pero son palabras difíciles de digerir”, agregó.

“No me entra en la cabeza que haya sido un paro cardíaco. Estoy esperando el resultado de la autopsia porque, no es porque yo quiera meter cizaña, sino que me da la impresión de que Diego lo buscó a esto porque existe la idea de dejarse morir: la persona no come, no bebe”, aseguró Cahe.

Por otra parte, Cahe explicó que Maradona tenía dificultades en el habla “porque tenía una lesión cerebral, sin llegar a ser un Alzheimer, como se decía”. “Y segundo, porque la medicación psicofarmacológica que tomaba no era la adecuada. A Diego no lo cuidaron”, remarcó cuestionando también el rol de los hijos del ídolo.