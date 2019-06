Maradona fue tentado para rodar Torrente 6

Frase: “Me gustaría que Maradona participe en la próxima entrega. Tengo buena onda”.

Jubilado

Para esta nueva entrega, Segura adelantó que quiere un Torrente entrado en edad. “El tema es que tendría que subir mucho de peso y engordar 20 kilos, y eso es muy malo para la salud, sobre todo a partir de una cierta edad. Después me cuesta mucho perder el peso”, confesó sobre los cambios físicos del personaje que interpreta.

Luego reveló: “Quiero que sea como Rocky Balboa, un Torrente jubilado. De hecho, Stallone tardó de Rocky 5 a Rocky Balboa como 17 años. La última mía fue en 2014, todavía estoy a tiempo”.

En ese sentido, Santiago aseguró: “Me gustaría que Maradona participe en la próxima entrega de la saga. Tengo buen rollo (buena relación) con él, hay buena onda. Aunque es verdad que también estaría muy bien el papa Francisco. Torrente 6 quiere tener una audiencia papal y se pasa toda la película intentando conocer al Papa”.

En casa

El actor español tiene una fuerte relación con la Argentina, en donde posee miles de fanáticos por el éxito de las películas de Torrente. “Siempre lo digo, adoro Argentina, siento que es mi segunda casa. Desde el primer momento en que pisé Buenos Aires. Además, la gente me conoce, es muy familiar. Me gustaría estar más tiempo en Argentina, incluso hacer teatro, no solo cine”, dijo Segura en mayo pasado, cuando fue elegido para conducir los Premios Platino en Cancún, México.