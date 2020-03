Hasta que no le quedó otra y para despejar todo tipo de polémicas, en la previa al partido en el que Boca juega sus últimas oportunidades en la Superliga, Ameal terminó por ceder: “Hacemos borrón y cuenta nueva. Boca es más grande que todos nosotros. Lo vamos a atender bien a Diego ”.

Luego fue el turno de Ramón "Wanchope" Ábila, quien reconoció que aún no tuvo la oportunidad de verlo en persona, pero que "lo ama". "Todo lo que genera, lo que nos hizo vivir, tengo muchas ganas de conocerlo. No lo pude ver jugar, pero vi muchos videos suyos. Es un ser único. No tengo idea cómo es como persona, pero como futbolista nos dio la alegría más grande del mundo. Por eso lo amamos y lo respetamos ", manifiesto el delantero.

Hoy, el técnico xeneize Miguel Ángel Russo, en la previa ante el Lobo, hizo una paréntesis para elogiar a Diego. "Es un ídolo de Boca y el reconocimiento es algo normal de la gente porque se maneja de esa manera", dijo en referencia al agasajo que le brindará la dirección y los hinchas boquenses el próximo sábado.

"Boca y su gente se juegan un campeonato, más allá de lo que es Maradona y su reconocimiento. Una cosa es una cosa y la otra es otra, pero está todo dentro de lo mismo y estará en nosotros abstraernos de todo eso", seguramente .

Maradona había anticipado lo que quería reconocimientos, lo que quería ganar por el bien de Gimnasia. Habrá que ver cómo le cae el homenaje al Diez, después de tantas idas y vueltas.

