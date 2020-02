El Diego recalienta la interna con Riquelme en Boca

Al respecto, y luego de haber sido recibido con honores en la cancha de Independiente, Maradona brindó una entrevista a TyC Sports y en el programa “Presión Alta” declaró fuerte.

“No necesito que me regalen ninguna plaqueta, yo soy hincha de Boca. No necesito que nadie me cuelgue una bandera”, arrancó.

Pero luego tomó temperatura en su relato y aclaró que él nunca había renunciado a la Selección, ni faltado a un entrenamiento o a un partido de Boca.

El descargo no quedó allí e incluyó a los amigos de JR que llegaron a la dirigencia del club de su mano, como Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Marcelo Delgado. “Los amigos, que son amiguetes, no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar. Lo digo por todos, no sólo por Riquelme”, cerró.

Un duelo afuera de la cancha que concentrará toda la atención en la zona de los palcos, donde JR suele ver los partidos desde que llegó a la CD, a metros del que pertenece a Diego y su familia.

