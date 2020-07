Maradona irá a la Justicia por el film "Ha sido la mano de Dios"

Diego Maradona sigue dando que hablar después de los 14 puntos que le pidió a Amazon para su serie: Sueño bendito, en donde deja muy mal parada a su ex esposa, Claudia Villafañe. El Diez ayer volvió a ser noticia porque ahora le iniciará acciones legales a Netflix . ¿El motivo? La plataforma de streaming más famosa del mundo llevará adelante Ha sido la mano de Dios, film que estará inspirado en el ídolo argentino. El título de la producción hace referencia al primer gol del ex futbolista ante Inglaterra en el Mundial de 1986, en el cual se consagró campeón.

El reconocido director italiano Paolo Sorrentino (The Young Pope y The New Pope) anunció que llegó a un acuerdo con Netflix para hacer la película. “Me emociona mucho la idea de volver a filmar en Nápoles, a 20 años exactos de mi primera película. Por primera vez voy a contar una historia íntima y personal, una novela de iniciación que será alegre y dolorosa al mismo tiempo”, comentó Sorrentino sobre su motivación de filmar acerca de uno de sus ídolos de la adolescencia. Varios medios estadounidenses anunciaron que el protagonista de la cinta será Toni Servillo.