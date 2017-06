Maradona no se calló nada y disparó contra todos

"Estoy muy enojado. A mí Sampaoli me falseó, me llamó cuando estábamos en la Davis de Croacia y me dijo que me iban a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer para hablar de fútbol, y yo estaba dispuesto a darle una mano. Después, cuando vino a la Selección no me llamó más y me entero de que lleva ocho entrenadores. Si lleva tantos, ¿él para qué está? Que se quede en la casa. Sampaoli no sabe más que Bauza”, dijo Diego Maradona en un entrevista con TyC Sports.