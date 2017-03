Maradona: "Renuncio a la FIFA si no se va Tinelli"

Diego Armando Maradona envió un ultimátum a la FIFA por la reciente confirmación en el cargo de presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales de la AFA de Marcelo Tinelli.

El ex jugador y entrenador de la selección argentina amenazó al presidente del órgano mundial con renunciar a su cargo de Embajador global de la FIFA si el dirigente de San Lorenzo no es apartado de su puesto en la Asociación del Fútbol Argentino.

"Llamé a Infantino y le dije que renunciaba porque no entiendo la designación de Tinelli, quien fracasó en todo lo que expuso hasta ahora", expresó Diego desde Dubai. "Si esto sigue mañana (jueves), yo ya le presenté la renuncia a Infantino. Por ahí le doy hasta pasado mañana (después de que se juegue Argentina-Chile), pero no creo, porque yo quiero que antes del partido se vaya", agregó Maradona al diario Clarín.

El lunes pasado, la Junta Interventora de la AFA confirmó a Tinelli en su nuevo cargo, un secreto a voces que venía circulando luego de la reunión que mantuvo el vicepresidente de San Lorenzo con Edgardo Bauza. Por esto, Diego disparó y lo acusó de "dejar tirado a sus aliados".

Maradona mostró su descontento por la medida adoptada por la AFA y dijo que los cargos los debería elegir el nuevo presidente, que será Claudio "Chiqui" Tapia.

"A nueve días de las elecciones en la AFA, una Comisión Normalizadora designada por la FIFA no puede nombrarlo porque su finalidad era controlar la elección y no designar a nadie. No tiene facultades para eso y las leyes de la FIFA son claras. La idea de elegir un presidente en la AFA es para que éste nombre a sus personas más capaces", finalizó.