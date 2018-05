Maradona será la pesadilla de Jorge Lanata

“¡No te pierdas al Diego que todos queríamos volver a ver! Muy gracioso, divertido, feliz e íntimo como nunca. Próximo domingo 21 hs. el recorrido completo por su casa y su vida en #Dubai”, anunció Marley en su cuenta de Twitter, junto a una imagen en la que aparecen Carina Zampini, Rocío Oliva, el conductor y el Diez.

Según el relato del propio conductor, el encuentro fue “casual”, luego de que él y Zampini se toparan con Rocío Oliva en una pista artificial de esquí en Dubai. Oliva se comunicó con el ex futbolista y él inmediatamente los invitó a conocer su casa y a jugar un partido de fútbol tenis. “Te agradezco mucho venir a casa, darte una vuelta… Me dijo Ro que se habían encontrado y le dije: ‘Yo con Marley pegué buena onda siempre’. Muchos pasan por acá. Pero cuando yo no pego onda puede pasar Bergoglio por acá que le digo ‘Papa, chau’”, dijo el Diez en un adelanto de la nota.

Marley se encargó de hacer el anuncio de la entrevista con el ex futbolista a través de las redes sociales.

Por el mundo es uno de los más vistos del domingo -junto con Bake Off-, por lo que ha alcanzado picos de hasta 17 puntos de rating. Además, ha captado la atención de muchas personas por la participación de Mirko, el pequeño hijo de Marley, que se ha convertido en una gran sensación de las redes sociales.

20/5 es la fecha en la que el periodista lanzará la nueva temporada de su clásico ciclo.