Maradona: sobrino confiesa que el pelusa no quería vivir

“Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota”, selañó visiblemente emocionado el hijo de María Rosa Maradona .

También, el sobrino de Maradona aseguró que “el pelusa” se encontraba agobiado por los problemas de salud que le impedían llevar una vida normal, una vida como la que había estado acostumbrado. “‘No quiero seguir así', me dijo. No sé si sentía que se iba a morir, pero él jodiendo te decía: ´Yo viví hasta los 60, ya está, ya no quiero más´”, contó Espósito.

Asimismo, recordó que el día antes de la muerte de Maradona, ambos miraron la tele, miraron mucho fútbol y tomaron mate. sin embargo confesó que sintió que “él ya no quería más, no quería ni salir a caminar al patio”.

Además, el sobrino de Maradona confesó que el ánimo su tío también se vio afectado por la muerte de sus padres, hecho que el 10 no logró superar completamente. “El vivía para sus padres, él lo contó siempre. Su sueño era comprarles una casa. El se bajoneó mucho cuando murieron”, enfatizó.

Sobre el día de la muerte, el sobrino contó que “tipo 11:00 llegaron los médicos y no reaccionaba” y frente al trágico desenlace manifestó que “fue inesperado. Se me pasaron millones de cosas. Uno no quería que llegue nunca ese momento. Pero pienso que no sufrió”.