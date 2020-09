Marce vuelve por las redes

Redes

Con el anuncio instalado, Ángel de Brito se encagó de revelar la fecha del regreso de Tinelli. “El domingo 25 de octubre a las 21 horas por redes, especial de humor con los históricos de Showmatch y algunos humoristas nuevos”, informó el conductor de LAM por su cuenta de Twitter.

“¡Volvemos con todo, Ángel!”, le respondió el empresario al conductor del Cantando 2020 mientras le revelaba a una seguidora qué pasará con la vuelta del Bailando, postergado desde mayo.

el Trece. 2021 es el año en el que Tinelli volverá a la pantalla, aunque no se sabe si lo hará por

Fecha

El periodista te respondió a la usuaria que el reality regresará a la pantalla en 2021. ¿El detalle? En el mensaje De Brito no aclaró si el programa se emitiría por El Trece. Tinelli, que no muestra mucha afinidad con los directivos del canal, tiene contrato hasta el 31 de diciembre. A eso se le suma que varios hombres fuertes del canal del sol no están de acuerdo en que siga el conductor. Los costos de sus envíos son elevados y económicamente no es redituable