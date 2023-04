Marcela Kloosterboer realizó una denuncia inédita contra Cris Morena

“Cris vino un día y me dijo ‘En esta no vas a estar porque no llegas a cambiar para la que viene’, ‘Cris llego, me cambio rápido’, le digo yo, y ella me dice ‘No, no, porque el cambio es difícil y tenés que entrar enseguida’”, contó Marcela Kloosterboer insinuando a que en realidad la productora no quería que participe de ese baile porque no llegaba a dominarlo completamente.

Finalmente, la actriz lejos de mostrar enojo, demostró el cariño que aún guarda por la productora y admitió que la decisión de Cris Morena fue la mejor que se podía haber tomado. “Gracias por haberme sacado Cris, lo bien que hiciste. Le mando un beso que la amo. Me cuido en realidad”, admitió. Al cierre, Marcela Kloosterboer y Fer Dente se pusieron a bailar la coreografía con el ritmo de la canción.