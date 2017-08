Marcela Morelo: "Este disco representa mi vida actual"

“Este disco todavía no lo presentamos en la región, así que nos da mucho placer volver a Neuquén con música nueva”, señaló la cantante sobre el show que dará hoy a las 22 en el Casino Magic.

En diálogo con LU5 y Radio Teen, la compositora adelantó que el repertorio de su espectáculo estará compuestos por sus clásicos hits y todos los temas de su reciente trabajo discográfico, que fue “muy bien recibido”. “Tiene canciones que significan mucho para mí, como todas las que tengo. Pero estas representan este último momento de mi vida”, afirmó sobre lo que distingue a la nueva propuesta de las anteriores.

Además, agradeció a su público por permitirle salir de gira. “Cuando me subo al micro y me encuentro con los chicos para emprender el viaje, es un momento mágico. La verdad es que lo disfrutamos mucho entre todos, es un laburo en equipo. Vivimos a full cada segundo”, remarcó.

20 años en los escenarios

Este año, Marcela Morelo está celebrando dos décadas del lanzamiento de Manantial, su disco debut que la catapultó a la fama a partir del éxito de temas como “La fuerza del engaño” y “Corazón salvaje”.

Precisamente, sobre el último hit que encabeza la lista de tracks de ese trabajo, Morelo indicó que se lo dedicó a un novio que tenía en los 90. “El pibe no avanzaba ni una baldosa. La hice en el colectivo 160 cuando volvía a mi casa con un bajón porque no sabía qué más hacer. Por suerte hice esa canción, realmente me cambió la vida porque me abrió las puertas al mundo. La compartí con él y la terminamos juntos. Después nos separamos, pero quedó el tema”, valoró.

Además de darle popularidad, la placa también marcó un antes y un después en su trayectoria como cantante, ya que la obligó a empezar a tomar clases de canto. “El éxito en España fue total y yo estaba arengadísima. Teníamos como 30 conciertos en 40 días y en el primer show quedé muerta, literalmente. Entonces tuve que recurrir a una maestra de canto que me retó mucho y a partir de ahí me puse a estudiar”, relató y señaló que hasta el día de hoy sigue practicando. “Mercedes Sosa me dijo que cantante que no estudia tiene un camino más limitado. Tenía razón, la voz es el cuerpo mismo. Tiene que soportar el buen humor, los bolonquis que tenés en tu casa, todo”, expresó Morelo en relación con el consejo que recibió de la Negra cuando grababan “Jamás te olvidaré” para el disco Cantora, un viaje íntimo.

Marcela recordó, a su vez, uno de los primeros registros que tiene como cantante, a los nueve años. “Mis primas conservaron un cassette de un domingo que grabamos en la casa de mi abuela”, precisó, y añadió que hace unos años, gracias a sus familiares que le acercaron la grabación, se reencontró con su voz de pequeña.

“Para ser una niña de nueve años en ese momento era recontra afinada, y nadie me había dicho cómo tenía que afinar”, destacó, y sostuvo que la precisión en su oído y entonación fue fruto del contacto con la música que tuvo desde temprana edad. De hecho, contó: “A los 14 años me faltaba un año para recibirme de maestra y dejé. Siempre me gustó cantar. En el colegio secundario, cuando había que cantar, yo estaba”.

Un reencuentro para celebrar la vida

Voz y alma. “Las relaciones humanas y el amor es lo que nos maneja”, dijo Marcela Morelo sobre el tema que motoriza las canciones que formarán parte del show de esta noche en el Casino Magic. Las entradas (450 y 500 pesos) se pueden adquirir en boletería, Saturno Hogar y Vía Ticket.