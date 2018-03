Marcela Tauro cruzó a Rial y lo acusó por maltrato laboral

Marcela Tauro aprovechó y se descargó con Jorge Rial ante una pregunta por acoso laboral. "Hasta laburando con vos yo me sentí incómoda y vos lo sabes, por eso es un tema que a mí me hace mal. Y sin embargo, yo lo superé. Nos hemos peleado. Vos me maltrataste", comenzó la panelista.

"Hoy sos esto y haces este programa y hace dos meses me maltrataste y me gritaste adelante de todos y ninguno de ustedes salió a defenderme", agregó evidentemente afectada.

"Teníamos que grabar. Estábamos por salir al aire, y si estoy acá es porque me bancas, pero lo pasé mal, no me gustó que me gritaras delante de todos y ninguno de ustedes (por sus compañeros) me salieron a defender", contó.

“Me dijo cosas espantosas y si somos tan feministas ninguno dijo Jorge es una mina y la trataste mal. No quiero para la cámara y para las redes ser una cosa y para los demás otra", cuestionó.

"Yo te agradezco que me diste siempre un lugar de poder contestarte y poder decir siempre lo que me pasó. Me preguntaste y te digo, si no, sería una hipócrita", concluyó.