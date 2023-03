Marcela Tauro relató sus andanzas con un hombre casado

Fue un largo mano a mano donde Marcela contó infinidad de cosas, desde sus creencias religiosas, la dieta que lleva adelante donde pasó 40 días comiendo solamente pan y agua, su filosofía de vida de ayudar a la gente, sus relaciones y pareceres de la televisión actual, su vida íntima con su pareja y familiar con su hijo Juan Cruz.

marcela tauro nota Fragmento de la entrevista a Marcela Tauro

En un momento de la nota, la entrevistadora le consultó si en algún momento de su vida fue amante, a lo que Marcela confesó: “Fui amante, pero no lo viví como amante. No sé si está bien, no sé si tenía una relación… No sé bien la historia, pero es como que venía a mi casa, conoció a mi mamá, todo”.

“Me doy cuenta de que en realidad yo estaba feliz con mi laburo, viajaba mucho por Gente y no quería una relación. Hoy en día te digo que, evidentemente, no quería una relación estable. Entonces me venía bien eso. Pero después lo padecí”, agregó la panelista.

Por último reflexionó: “En realidad terminé la relación porque me enganché con otro, pero bueno, me di cuenta con los años que eso no estuvo bien. En el momento, la verdad, no registré”.