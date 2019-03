Buenos Aires. Marcela Tinayre no se quiso perder la oportunidad de hablar de la chance que Marcelo Tinelli tiene de participar en política en las próximas elecciones. “No, no, no, me parece que ciencias políticas es una carrera importantísima que todos la deberían cursar, y una cosa es ser popular, ser el número uno de la televisión, pero no sé, por ahora no”, dijo la hija de Mirtha Legrand. Cuando le preguntaron por un Tinelli candidato a presidente, expresó asombrada: “Guau, admiro el coraje”.