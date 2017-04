Marcelo Gallardo: "No pienso en la Selección"

El entrenador de River, se refirió así a la posibilidad de convertirse en el próximo entrenador del combinado nacional, ante la posible salida de Edgardo Bauza, algo que decidirán las nuevas autoridades de AFA en los próximos días.

"Más que la situación de Bauza, me molesta la situación del fútbol argentino, a veces me canso, me disgusta. No podemos seguir mirando para otro lado a ver quién nos resuelve los problemas. De esto deben encargarse los dirigentes", agregó Gallardo en diálogo con El Superclásico por Radio Rivadavia.

Por último, el entrenador destacó que Argentina va a clasificar al Mundial de Rusia 2018. “No creo que sea fácil, pero va a terminar entrando", concluyó.