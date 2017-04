"Marcelo nunca me llamó para decirme nada"

Más allá del baile, sabemos que pueden pasar cosas que pueden llegar a molestarte. Tenés que estar bastante sólido y bien plantado”.

-Podríamos decir que a partir de ahora vas a vivir un romance full time porque también ensayan juntos…

Sí, vamos a pasar mucho tiempo armando las coreografías. Pero no me asusta porque la pasamos muy bien, nos divertimos. Es más, creo que el baile nos va a ayudar a conocernos. Es la oportunidad de compartir algo diferente. Obvio que mostrarnos juntos, además, va ser un desafío para los dos, tenemos que estar muy unidos para afrontarlo. Porque más allá de lo que es el baile en sí, sabemos que es un programa en el que pueden pasar cosas que pueden llegar a molestarte, y tenés que estar bastante sólido y bien plantado.

-¿Te inquietan las críticas?

Y… creo que un poco los comentarios me van a afectar, aunque uno desde afuera diga “yo sé lo que hago, no me importa lo que digan”, después, cuando estás ahí parado, a punto de salir a bailar, y te dicen lo que sea, imagino, y te aseguro porque conozco a varios participantes, que en algún momento la debés pasar mal.

-¿Tinelli ya te recordó que estuviste muy cerca de su mujer? (en la obra de teatro Sexo con extraños tuvo escenas muy sexis con Guillermina Valdés)

Por supuesto que jamás me llamó para decirme algo, pero sé que la obra era bastante picante y me imagino que va a ser un tema divertido para conversar en el programa (se ríe). Ya veremos. Igual me parece que la clave está en tratar de relajarse lo máximo posible y aprender del proceso.

-¿Cómo viene el resto del año laboral?

Muy bien, estoy terminando de grabar una serie sobre la vida de Sandro para Telefe (interpreta a Lito, el mejor amigo del cantante) y no mucho más, porque sé que el programa es muy exigente. Sumarme algo más me requeriría un esfuerzo desmedido. Hay un montón de factores, que van más allá del baile, que te influyen. Estás mucho más expuesto y eso también te genera un estrés para el que tenés que estar preparado. No quiero perder el disfrute de lo que hago. En paralelo, con la música, voy grabando temas. Sé que en algún momento de la vida me voy a dedicar de lleno. No lo dudo, porque me apasiona.

-¿Qué otras actividades determinan tu “pasarla bien”?

Voy a la cancha de San Lorenzo cuando puedo y juego mucho al golf y al tenis, que es genial para el cuerpo pero también para la cabeza. Hace un par de años dejé de jugar al fútbol porque trabajo con el cuerpo y es muy fácil lesionarse o golpearse. Grabar dolorido puede complicar todo el desarrollo de una escena.

-Por otro lado, estás en el medio desde muy chico, hiciste cine, tele, teatro y grabaste discos, ¿qué te queda por explorar?

Es verdad que hay muchas cosas que ya las cumplí y otras que me voy a proponer más adelante, pero ahora los desafíos quizás empiezan a correrse de lo personal y tienen más que ver con poder ayudar a otros de mi generación. Creo que tengo la posibilidad de comunicar y llegar a mucha gente y soy muy responsable de ese rol.

-¿Estás pensando en algún proyecto en ese sentido?

Sí, estoy queriendo coordinar una serie de charlas motivacionales para la segunda parte del año y tienen que ver con esta problemática. Muchos chicos estudian una carrera porque sus padres les insistieron, pero no por un entusiasmo real, propio o genuino; y se pierden de hacer lo que realmente les gusta. De encontrar una vocación, que es lo que te sostiene a lo largo de la vida. Construir un sueño siempre cuesta, a veces porque se ve muy lejano y eso hace que termines abandonando en el camino. A mí me pasó mil veces de tener un objetivo en la cabeza y frustrarme; porque encontrás una pared que no lográs atravesar y eso te tira para atrás, te da temor. Pero yo no conozco a nadie que no haya intentado mil veces algo sin poder lograrlo.

-En tu caso hiciste un recorrido profesional y artístico muy consciente…

Más o menos. Al principio era muy chico, no me hacía demasiadas preguntas, pero después sí. Te das cuenta de que no alcanza solamente con ganar dinero. Me pasó de pasarla bárbaro, grabar un programa exitoso, cobrar bien, ir a un boliche y saberme reconocido. Pero lo importante en la vida pasa por otro lado. Soy un convencido de que cada uno tiene un propósito: no es que vinimos a vivir cincuenta, sesenta o cien años como si nada. Uno está por y para algo, lo difícil es, a veces, llegar a ese espacio de certeza.