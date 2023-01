Marcelo Tinelli tendrá su reality: ¿Dónde se podrá ver?

El feliz momento de Tinelli

Separado de Guillermina Valdés, pero con muy buena relación, Marcelo disfruta a pleno de la soltería. "He estado mucho tiempo en pareja, muchos años, me parece que ahora está bueno tener este espacio para poder estar con mis hijos fundamentalmente, con mis amigos, poder disfrutar, no estar negociando con el de al lado de 'qué vas a hacer…'", confió a De Brito hace un tiempo tras su regreso de Qatar donde disfrutó con sus íntimos el triunfo de la Selección Argentina.

"No lo digo por mi última pareja justamente, lo digo en general, pero tiene que haber una negociación de las cosas. Me siento muy libre, muy tranquilo, me quiero poner el pelo blanco y está todo bien con ponerme el pelo blanco. Me gusta estar tranquilo", cerró en aquella entrevista.