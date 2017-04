El club inglés no dio el diagnóstico oficial, pero diferentes informes de prensa sobre la noche de este viernes anunciaron que el argentino también tiene una lesión grave. Sería una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación dependerá si la solución es quirúrgica. Aunque algunos medios de prensa, como Metro y Daily Record, anunciaron que el ex Estudiantes estará de baja durante cinco meses. Esto es al filo de los partidos ante Uruguay de visitante y Venezuela de local. De todas maneras, falta el informe oficial y algunas fuentes consultadas por Olé no fueron tan alarmistas y calcula que la recuperación se extenderá de dos a tres meses. Aunque, claro, todo dependerá también si el futuro técnico de la Selección (todo indica que será Jorge Sampaoli) lo tiene entre los convocados.

Este viernes, Rojo fue fotografiado manejando su auto al llegar a la práctica de los Diablos Rojos. Por eso, las primeras sensaciones de la prensa conducían a que no se trataba de una lesión grave. Aunque después el diagnóstico se cayó.

Fuente: Olé