Marengo quedó eliminada y fue contra todos

Con esto, Marengo fue la gran invitada del magazine conducido por Flor Peña, donde la mediática apuntó contra algunos de sus ex compañeros, entre ellos, Fede Bal, Leticia Siciliani y Vicky Xipolitakis.

Sobre el hijo de Carmen Barbieri, Marengo detalló: “Desaprobado. Se cree que es el Gato Dumas. ¡Bájenlo, por favor! Por respeto a Telefe”. En tanto, sobre la hermana de Griselda, expresó: “Desaprobada. Está todo el tiempo ‘no tengo ganas, me da lo mismo’. Hay gente ahí a la que nos gusta mucho la cocina. Entonces, cuando ves que no tiene ganas, que se vaya a su casa”. Por último, contó sobre la griega: “Desaprobada. Es fácil jugar y ser simpática cuando presentás cualquier cosa y te dicen ‘qué bien’. No sé si cocina bien o mal, porque yo no pruebo sus platos pero es más fácil cuando todos te festejan y está todo bien. Conmigo fueron muy estrictos”.