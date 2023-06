María Becerra recibió un fuerte pedido de Federico Bal, y se armó un escándalo

Alertados, sus fanáticos salieron rápidamente a advertile a María Becerra que Fede Bal no era un buen prospecto de novio, seguramente alertados por la polémica que el hijo de Carmen Barbieri vivió este fin de semana, cuando se supo de todas sus infidelidades con su ex novia, Sofía Aldrey. “María no es por aquí”, y “aléjese de María, hombre infiel” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron debajo del mensaje.

Fede Bal Maria Becerra 2.jpg

Hace poco, el propio mediático habló sobre el episodio que tuvo la particularidad de que las infidelidades se descubrieron gracias a un lavarropas. “Me separé, hice una temporada hermosa, hice una obra que hacía de Lola, con un gran elenco, en Carlos Paz, ganamos todos los premios que había y más. Me mudé a una casa divina”, contó hace poco cuando de broma le preguntaron cómo estuvo su verano.

“A mí me pasa algo que yo me sé tomar las cosas con un poco de humor, porque el humor ha salvado a mi familia, más allá del dolor que uno tiene con la separación. Quiero decir que yo no me ocupé de hacerlo público, no está bueno verlo en la tele pero tristemente estoy acostumbrado. Agradezco mucho a la gente, yo viví desde muy chico en este medio y también lo viví con mis padres, con las cosas lindas y con las cosas feas. La tele es como mi lugar de amor”, contó luego de revelar que una marca de lavarropas quiso pagarle para que les haga publicidad.