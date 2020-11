Mariana Brey incomodó a Hernán Drago y hubo tensión

Mariana Brey fue una de las figuras invitadas a Bienvenidos a bordo y Guido Kaczka la puso a prueba con el galán del ciclo de canal Trece. “Lo tenés de invitado a (Hernán) Drago en Los ángeles de la mañana ¿Qué le podrías preguntar?”, lanzó el conductor. Y después de pensar unos segundos, Brey disparó una tremenda bomba: “Cómo hizo para convivir con su ex mujer, mientras estaba enamorado de otra”. Rápido de reflejos, Guido intervino inmediatamente mientras en el piso el clima se volvió algo tense. “No, bueno, paremos”, pidió el conductor de Bienvenidos a bordo.

“Pobre Drago. No. Es terrible la angelita. No sé cómo hace Ángel de Brito. Es tremendo locutor, a mí me corrió un fuego”, agregó con un toque de humor para aflojar el momento.