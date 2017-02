No se opone a las tiras de afuera. "A mí me gusta que haya buenos productos extranjeros. De hecho, por ejemplo, me gustó mucho Avenida Brasil. Eso nos desafía a hacer mejores cosas nosotros", aseguró el galán.

PAULA BISTAGNINO

Especial

“Felicítenme, felicítenme”, dice Mariano Martínez (38 años) con una sonrisa. La noticia ya no tan reciente pero aún fresca de su flamante paternidad con su novia, la modelo Camila Cavallo (22), terminó de cerrar un 2017 en el que el “eterno galancito” de las telenovelas parece estar subiendo varios escalones en busca de la madurez: “Tengo muchos desafíos en esta etapa de mi vida. Es un momento muy positivo, estoy feliz por todos lados”.

¿Qué expectativas tenés para este año, que recién empieza?

Todas. En lo profesional, quiero que le vaya bien a la tira y estoy con un proyecto de teatro que estoy produciendo y en el que también voy a actuar. En lo personal, quiero que mi hija o hijo, aún no sé el sexo, venga con mucha salud.

¿Los sorprendió la noticia o lo buscaron?

No, no nos sorprendió. Lo recibimos con muchísima felicidad. Yo, cuando me enamoro, me enamoro. Y no soy de los tipos que planifican todo. Vivo el amor con impulso y me mando.

¿Qué dijeron tus hijos (Olivia, de 7 años, y Milo, de 3)?

Ellos fueron los primeros en enterarse. Y yo se lo conté con mucha felicidad y así lo recibieron. Ellos están viviendo con una alegría enorme la llegada de otro bebé a la familia.

¿Cómo fue la experiencia de Amar después de amar (ADDA)?

Fue un trabajo muy arduo, pero lo disfrutamos y lo disfruté. Nos divertíamos mucho haciéndolo, más allá de la concentración que requería el proyecto y de las escenas de tensión y de emociones muy fuertes y comprometidas.

¿Y cómo te sentiste en un policial?

Eso fue un gran desafío hacerlo. Y realmente teníamos que mostrar, al menos en mi caso, algo distinto. Algo que además no puede fallar. Sostener el hilo de una historia así. Pero además es un gran culebrón, porque tiene drama y amor. Tiene todo.

-Es un personaje más maduro el que te toca acá. ¿Fue eso lo que te atrapó?

Mi personaje sí, pero en el conjunto de la historia, el cuento de esta novela. Por completo me atrajo y me gustó mucho mi rol dentro de esa historia. Y creo que logramos hacerlo y que quedó una historia cerradita. Sí es cierto es que es un personaje más complejo y maduro. Esto me encontró desde otro punto como actor y yo lo sentí haciéndolo. Y creo que se ve que es diferente y espero que la gente así lo reciba.

¿Lo sentís como un avance?

Sí, siento un crecimiento. Pero siento que vengo creciendo y que este trabajo me permite demostrar ese crecimiento. Vengo de Esperanza mía, mi último trabajo, que era una historia más bien infantil, para toda la familia. Esta es una novela para adultos, con otros temas que me tocan y nos tocan a todos desde otro lugar. Entonces las emociones que uno tiene que generar, y actuar, son de otro tipo y tienen otra complejidad.

Muchos actores no están contentos con tantas ficciones extranjeras en la tele, ¿qué pensás vos?

A mí me gusta que haya buenos productos extranjeros. No me molesta para nada. De hecho, por ejemplo, me gustó mucho Avenida Brasil. Y creo que el hecho de que haya buenas cosas de afuera nos desafía a hacer mejores cosas nosotros. Igual, en la Argentina tenemos un nivel de ficción realmente muy alto.

Tenés un proyecto teatral por delante también…

Sí, a mitad de año voy a estrenar un proyecto teatral que compré, empecé a gestionar la compra en realidad, en la época de Esperanza mía y que es un título inglés al que le fue muy bien en Londres. Una historia basada en un hecho verídico de padre e hijo. Es una comedia muy emotiva que va a dirigir Norma Aleandro y yo voy a producir y actuar.

Lali Espósito

Prefiere no hablar de eso

Mariano Martínez habla sin problemas de su nueva novia, de sus hijos, de la madre de ellos (Julieta Giambroni), pero no habla de Lali Espósito. Y lo aclara. Pero Lali sí se refirió a la imprevista noticia de la nueva paternidad de su ex, con el que no terminaron para nada bien. Consultada cuando apenas se conoció el embarazo, en un programa radial la cantante pop y actriz dijo que no la tomó por sorpresa la noticia. “No me sorprendió para nada. Me alegra mucho, un baby siempre es una bendición”, expresó la joven cantante y actriz, y dejó claro que por el momento no está en sus planes pensar en la maternidad. “No se me cruza por la cabeza tener un hijo en este momento. Sí sé que, como mujer, quiero pasar por esa experiencia hermosa de ser madre, pero tengo bien en claro que será dentro de unos años. Quiero elegir el momento, ahora tengo muchos sueños por cumplir, pero cuando tenga una pareja estable dentro de mucho tiempo voy a hacerlo y le voy a dedicar todo mi tiempo a la maternidad”, afirmó Lali.