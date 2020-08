Mariela Fernández y una dolorosa experiencia: "Fui víctima de abuso a los 10 años"

Al contar las novedades del caso, Mariela Fernández no solo empatizaba con la niña víctima de abuso, sino que contó su propio drama. “Yo fui víctima de abuso a mis 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se dio cuenta. El que descubrió la situación fue mi hermano menor. Fue él el que pudo poner en palabras lo que había visto, y fue ahí donde me corrieron de ese lugar", contó la conductora ante la atenta mirada de sus compañeros.

Ante el asombro del periodista Claudio Rígoli, Mariela Fernández agregó: "En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial. Simplemente, nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Pasaba esto tiempo atrás, era de callarse, daba vergüenza. Lo sobrellevamos como pudimos”.

Para continuar con el doloroso relato, la periodista, que atravesó otro duro momento al ser internada en un neuropsiquiátrico, tras la tristeza que le generó la muerte de su padre en 2018, expresó: “Hace pocos años pude ponerlo en palabras en una terapia, pude sobrellevarlo, salir adelante y aún así me cuesta expresarlo. Quiero ponerme en el lugar de esos chiquitos con quienes yo me siento identificada. Porque no hay voz, no hay manera de expresarlo. Necesitamos que los adultos visualicen aquello que los chicos no pueden poner en palabras".

https://twitter.com/SED_30_11/status/1296503386335051779 El abuso a Mariela Fernández es tb un abuso de poder. Se da en la sociedad con la justicia injusta, con los empresarios explotadores, con los avasalladores en todos los ámbitos. El estigma del violador está en la base de nuestra sociedad y muchas veces se lo premia. Meritócratas! — Silvia Dominguez (@SED_30_11) August 20, 2020

En el transcurso del programa, Mariela Fernández continuó: “Me pongo en el lugar de esas víctimas que no tienen voz. Vuelvo a mi caso y perdón que sea autorreferencial, pero si mi hermano no veía ese hecho puntual no sé qué hubiera sucedido. Lo más probable es que el abuso hubiera continuado. Los papás tienen que estar atentos, y mi hermano Esteban es mi gran héroe. Creo que la clave está en animarse a ponerlo en palabras. Mi mamá debe estar re mal en este momento, pero eran otras épocas, no era costumbre darle contención psicológica a los chicos y no la tuve. Pero es muy importante que los chiquitos que sufren de un abuso o una violación estén contenidos desde lo psicológico. Además de la contención familiar que van a necesitar”, cerró Mariela Fernández muy movilizada por su relato.