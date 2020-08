Esteban Lamothe confesó que le gusta Patricia Bullrich

Un actor muy crítico del gobierno de Mauricio Macri, Esteban Lamothe , sorprendió con su revelación en el programa Estelita en casa emitido por el canal América. En medio de la charla con “Estelita”, el personaje interpretado por Jey Mammón y, en el marco de una serie de juegos sobre decisiones y confesiones sexuales e íntimas, el actor demostró un aprecio bastante particular por una de las referentes del Pro, Patricia Bullrich .

Luego de contar que hizo tríos sexuales y que fue parte de “situaciones extrañas donde por ahí había varias personas”, Esteban Lamothe dijo que hay muchos hombres que le parecen atractivos. “Nunca estuve con una mujer más grande que yo. Estuve, pero un poquito más grande, no significativamente, tengo 43 años y no estuve con alguien de 60 y 80, por ejemplo”, continuó el ex novio de Julieta Zylberberg.

Ante esa frase, “Estelita” decidió indagarlo sobre las figuras del espectáculo mayores con las que les gustaría estar. “Mirtha Legrand me llama la atención”, lanzó Esteban Lamothe. El juego siguió y el protagonista de la película “El estudiante” dijo que tiene “menos cosas en común” con Oscar González Oro que con Daniel Gómez Rinaldi o Adrián Suar, y por último llegó la pregunta que involucró a Patricia Bullrich.

“¿Con quién te irías de gira una noche? ¿Patricia Bullrich, Joaquín Galán o Lío Pecoraro?”, preguntó la conductora de América TV. La respuesta de Esteban Lamothe sobre con quién saldría de fiesta una noche fue contundente. “Obvio que con Patricia Bullrich”, sostuvo, para luego explicar su confesión.

El sí o sí de Estelita a Esteban Lamothe

“No sé por qué, si por su juventud o qué, pero creo que es una persona con la que podría hablar y mínimamente entenderla a pesar de todo. Tengo esa fe, así que quién te dice, Patricia Bullrich... si nos estás viendo”, expresó el actor con respecto a la política y presidenta del Pro. La confesión dejó a todos con la boca abierta. ¡Vaya sorpresa!