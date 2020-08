Marina Calabró no encaja con Mirtha

“Creo que Mirtha no me invitaría a su programa. Me parece que su enojo conmigo tiene que ver más con Juana (su nieta) que con ella. Porque si bien Mirtha marcó cosas que yo dije sobre ella que no le gustaron, me parece que lo que más le dolió de mi parte fueron ciertas críticas profesionales que hice sobre el trabajo de Juana. ¿Qué criticas? Si vos me preguntás por el trabajo de Juana en Edha, es horrible; pero este año, en el programa de Mirtha, es una revelación”, comenzó explicando Marina a Clarín.com.