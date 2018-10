Marley ya piensa en darle un hermanito a Mirko

El conductor de La Voz Argentina aseguró que, de ser posible, quiere que el pequeño tenga con quien compartir la vida. “Es mucho trabajo cuidar un hijo, pero siento que es importante crecer con un hermano ya que se arma tu futuro de otra manera. Tenés alguien con quien compartir tus experiencias, con quien criticar o quejarte de tu papá”, señaló en el ciclo radial Agarrate Catalina.

"Tendría que volver a hacer todo de vuelta, me tendría que comunicar con la donante que es rusa y vive en Florida. Sería ideal que fuera ella así son hermanos 100%", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Que se sepa quien está en control en esta familia! Una publicación compartida de MirkoWiebe (@mirko_ok) el 20 Oct, 2018 a las 9:16 PDT

“Estoy pensándolo y viendo cuál es el mejor momento porque todavía es muy bebé, en dos semanas cumple un año y todavía hay que prestarle mucha atención. No sé si puedo ya, no me alcanzarían los brazos”, dijo con cautela.

“Siempre quise ser papá y Mirko me vive dando abrazos, me expresa su amor todo el tiempo y me derrito. Mi hijo es mi mejor proyecto, de toda mi vida”, concluyó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Cual es la jirafa y cuál es mi papá? Una publicación compartida de MirkoWiebe (@mirko_ok) el 22 Oct, 2018 a las 9:27 PDT

Embed Ver esta publicación en Instagram Me sorprenden saltando a los gritos! Una publicación compartida de MirkoWiebe (@mirko_ok) el 17 Oct, 2018 a las 4:14 PDT >center>

