Marley, filoso con Lanata: "La gente se puso de mi lado"

“No lo escuché porque estaba viajando, pero me enteré de lo que dijo porque saltaron todos a opinar. Además, vi que la gente se puso de mi lado y él retrocedió. Lo que planteó viene por el lado de que todos queremos ganar en el rating y él sabía que competía conmigo”, sostuvo el conductor de Telefe, que a partir de 1° de octubre volverá al ruedo con el reality de talentos La Voz Argentina.

Palazo: “el rating a veces obsesiona a la gente. No me gusta hablar mal de con quien compito, eso no es jugar limpio”.

“Quizás hizo eso para sacarme público y quedárselo él, pero le salió al revés porque la gente se vino de mi lado”, lanzó Marley sobre el periodista de Clarín. “El rating a veces obsesiona a la gente mal y hace decir cosas que no quiere decir. El otro día vi que dijo que me ganó dos veces y no es así, pero si quiere pensar que sí, que se lo crea. No me gusta hablar mal de nadie y menos lo haría con alguien que compite en el mismo horario que yo, no me parece que eso sea jugar limpio”, agregó en diálogo con Popular y Crónica.

“Para mí la experiencia de trabajar con Mirko fue lo más”, aseguró Marley sobre su hijo, quien ya tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. “Yo sé que opinan que lo muestro mucho, pero las críticas no me afectan, porque estoy haciendo lo correcto. Simplemente tengo la posibilidad de llevarlo a mi trabajo y disfrutarlo más”, concluyó.