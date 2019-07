Martha Pelloni: "La Cámpora es el brazo del narcotráfico de Cristina"

La religiosa sostuvo que "La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina. Lo viví en mi provincia, Corrientes, me atrevo a decir que tengan cuidado".

Pelloni, que encabezó las marchas del silencio en Catamarca por el crimen de la joven María Soledad Morales, agregó que "La Cámpora nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio. De hecho todavía no están solucionados los problemas que se encontraron. Muy triste".

"Me da mucha pena Cristina, es muy difícil conocer a una persona, pero la considero una líder. Pero si hubiera estado en el lugar de ella, me hubiera retirado. El país necesita no los procesamientos, necesita sentencias. Si no curamos el mal en el cual hemos caído como Argentina, veo muy difícil que nos recuperemos como argentinos", enfatizó Pelloni.

Sobre las próximas elecciones, la religiosa sostuvo que "no" va a votar "la corrupción, el narcotráfico y voy a luchar para que en todo el país tengamos trabajo. Es una vergüenza que se haya despedido tanta gente", aunque evitó adelantar por quién votará en las próximas elecciones.

Destacó la incorporación del senador peronista Miguel Pichetto en la fórmula de Juntos por el Cambio, aunque, dijo, "hubiera querido que el abanico se hubiera cubierto más. Me hubiera gustado más gente".

"Pido a los argentinos que votemos con conciencia, de no corrupción, de no narcotráfico, de fuentes de trabajo, de idoneidad en los cargos políticos", aseveró Pelloni.

