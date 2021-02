¿Martín Baclini es el Mark Zuckerberg argentino?

Martín Baclini , el empresario que saltó a la fama por su romance con la modelo Cinthia Fernández y que luego tuvo su gran paso por el Bailando, confesó en una entrevista que es una especie de Mark Zuckerberg (creador de Facebook), ya que no terminó con sus estudios secundarios. Sin embargo, eso no le impidió hacer crecer el negocio familiar, El palacio de la Oportunidad en Rosario.

“Yo soy empresario y no artista, ese lado la gente no lo conoce. Yo no tengo estudios, no terminé la secundaria, lo mío es trabajar y la calle. Empecé a trabajar con 12 años. Uno como empresario tiene la responsabilidad de la gente y cumplir con todos el 100 por 100. Para mí que esté funcionando, es un premio”, reveló sobre su costado desconocido.