“Yo estaba en Pasco y Salta, Spectrum, y me dicen hoy toca Bravo, aparecen unas motos, una Harley Davidson y un chabón con el pelo largo. Y yo digo este va a cantar 'maté a mi mamá' , y empieza 'despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo'…Las minas se empezaron a desmayar”, relató Bossi con tono de imitador.

“Yo me volví loco, lo empezamos a seguir, soy absolutamente fanático, sé canciones de él que ni siquiera él se las sabe”, continuó para luego empezar a cantar junto a CAE.

Martín Bossi se confesó fanático de CAE y descontroló la mesa cantando los éxitos del cantante

En un instante Martín Bossi se puso de pie y se paró sobre una silla y provocó que el resto de los integrantes de la mesa, inclusive la nieta de Mirtha Legrand se levantaran y siguieran al pie de la letra el improvisado show que ejecutó el invitado. “Te lo recontra agradezco, esa letra no me la acordaba ni yo”, agregó entre risas CAE.

Las redes sociales también tuvieron protagonismo en el show, pues en Twitter “Mirtha Legrand” terminó siendo tendencia por los mensajes de la gente ante el descontrol que se armó en la mesa. “La mejor mesa nunca va haber una mejor”, “No puedo creer el quilombo que hace Martín Bossi en lo de Mirtha Legrand! Crack total”, “Juana Viale es el animal más hermoso de la tierra, no tiene prejuicios sobre nada y valora la vida”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social tras el show de Martín Bossi y CAE.

https://twitter.com/MaraEle98968253/status/1290000247616237568 El mejor programa!!!!Martín Bossi se confesó fan de Cae e improvisó un desopilante show a dúo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand https://t.co/ynq8uVgPmW — María Elena (@MaraEle98968253) August 2, 2020

Por su parte y para no perder la costumbre, Juana Viale volvió a impactar con su look “miren lo que es todo este plisado divertidísimo que me hizo el señor monsieur Bogani, que son dos piezas en seda natural animal print celeste. Tengo dos cinturones puestos, no hay detalle librado al azar en toda esta indumentaria que me hizo el señor Bogani”, explicó la nueva conductora.