Juana Viale y el sexo: "La vida me curtió"

El debate sobre los alcances y la implementación de la educación sexual integral se metió en la “mesaza” del sábado y, en ese contexto, Juana Viale reveló que ella no contó con esa herramienta. “En mi casa no tuve educación”, lanzó la actriz, que continúa al frente los ciclos de su abuela Mirtha Legrand.

“Seguramente tuviste alguna clase de biología donde te hablaron del tema”, comentó Karina Mazzocco. “Por ahí falté, lo veíamos en anatomía”, contestó Viale. “Pero no veían la cuestión del placer”, añadió Florencia Arietto, mientras la conductora asentía. Luego, tras una pregunta con doble sentido de Osvaldo Bazán, en relación a cómo había aprendido el sexo , Juana expresó con humor: “En la vida. La vida me curtió”.

“El sexo bien vivido es mucho más gratificante que si uno no conoce su cuerpo o si decís ‘esto no lo quiero, pero por las dudas no digo nada’”, postuló.

Disculpas-de-Juana-Viale.jpg

“Yo toda mi vida me moví en un ambiente donde ser homosexual no significaba nada. Había chicas trans, mujeres homosexuales, y yo lo naturalicé tanto que no es tema”, añadió Viale.

Embed

Bronca por la cuarentena

En otro pasaje del programa, Juana expresó su malestar por la extensión de la cuarentena por la pademia de coronavirus, anunciada el viernes por el presidente Alberto Fernández.

Alberto Fernández

“Creo que hay que aprender a vivir con el COVID y con los protocolos. No se puede seguir anulando al ciudadano, tiene que poder tener una economía. Ya no es querer tener un ingreso para ganar plata, es para empezar a remediar todo este agujero”, planteó la conductora.

“Cuando hablan de otro país, están los otros países para decir ‘che, esto no es así’. Pero, ¿lo que nos dicen de las cosas de acá? ¿Quién sale a decir qué es real o no es real? Permanecer aislados en las casas produce daños que no los vemos ahora, los vamos a ver mucho más adelante”, postuló.

“Muchas personas no van a fallecer de COVID-19, sino de consecuencias como infartos, sedentarismo, depresión, angustia… Es importante que se hagan protocolos para el teatro, para que se pueda filmar, para los músicos, en hotelería, así como se hizo para que pueda empezar a sesionar el Congreso”, enfatizó la nieta de Mirtha.

Descontroló la mesa con un show

El envío del domingo estuvo signado por el desopilante momento que protagonizó Martín Bossi, quien luego de confesar que es fan de Cae, se subió a la silla donde estaba sentado para improvisar un desopilante show a dúo con el cantante. “Sé canciones de él que ni siquiera él se las sabe”, manifestó.