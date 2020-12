Martitegui, a favor del aborto

“Si los embarazados fuéramos los hombres, incluidos los curas, el aborto sería legal desde 1810. No sean hipócritas. # AbortoLegalYa #8m", escribió hace dos años atrás, y a eso agregó: “Este era de Marzo 2018 Sigo pensando igual #AbortoLegalEsVida”.

https://twitter.com/germantegui/status/1334108779907063809 Este era de Marzo 2018

Sigo pensando igual #AbortoLegalEsVida https://t.co/1T1LuXNrly — Germán Martitegui (@germantegui) December 2, 2020

Ante esto, muchas de fanáticas salieron a respaldarlo, dadas las numerosas críticas de los usuarios considerados “provida”. “Martitegui y sus tweets sobre el aborto legal, si antes lo amaba ahora más”; “Te amo más que nunca. Gracias. Será ley!!!!!!” y “Cada día me gustas más tegui”, fueron algunos de los mensajes que circularon.

Papá por elección

Germán Martitegui eligió armar una familia monoparental. Sus hijos, Lorenzo y Lautaro nacieron en 2018 y 2019, con seis meses de diferencia y a través del método de subrogación de vientre.

“Hubo un momento en el que decís ‘Estoy solo, no tengo una pareja, pero a la vez quiero ser padre’. No tengo pareja, ¿tampoco voy a ser padre? No tiene por qué estar atada una cosa a la otra… Hay muchos prejuicios y muchos mitos relacionados con el machismo en lo que refiere tanto a los nacimientos por donaciones de esperma como de óvulos”, contó en una entrevista, sobre el momento en el que se dio cuenta que quería ser padre, y siguió diciendo: “En Argentina es bastante complicado que el Estado ayude a ser padre, ya desde la adopción. Es todo medio una locura. Hay que ponerse a pensar cómo solucionarlo”, dice en referencia a la burocracia que atraviesa estos procesos.

Sobre como cambió su vida, Germán comentó que implicó una reorganización de rutinas muy importante teniendo en cuenta que la vida de un chef implica horarios nocturnos, fines de semana trabajando y viajes. “Si me pierdo algo de eso me pongo muy mal. A la mañana trabajo mucho desde casa: estoy haciendo cosas de mi restaurante Tegui, y estoy editando material de Tierra, un proyecto de viajes. Trabajo un ratito, hago un zoom, o mientras estoy en una charla en la que me puedo distraer, la escucho con auriculares mientras juego con ellos. Así que ahora podrían estar acá, por ejemplo. Uno se las va arreglando”, sentenció.