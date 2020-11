Martitegui habló de su vínculo con Vicky: "Es insaciable"

“Yo no estoy acostumbrado a que me saquen de mi eje. Si me ven, estoy siempre bastante concentrado en lo que tengo que hacer. No me voy a olvidar nunca la primera frase que ella me dijo. Cuando yo me acerco, me dice: ‘¡Ay, qué linda sonrisa que tenés!’ O sea: era mi quinta temporada de este programa y nunca nadie jamás me había dicho una cosa así. El personaje se me cae. ¿Qué hacés ante eso? Sonreís, no te queda otra”, señaló.