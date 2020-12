Martitegui se enojó feo con Vicky: "Es un crimen lo que estás haciendo"

Vicky asintió también, luego de dejar la zanahoria, para comenzar a rallar la remolacha. Al verla, Martitegui se sacó. "Seguís rallando zanahoria Vicky", dijo indignado. "¡No, remolacha para la ensalada!", contestó sonriente y con tono inocente la mediática.

Tras hacer un ademán de desconcierto, el chef se acercó a la estación de la participante exasperado. "Ya se armó", le comentó divertido y expectante Damián Betular a Donato De Santis al ver la escena.

"Damián, Damián vení", gritó Vicky, al notar la actitud de Martitegui que con tono seco sentenció: "No, Damián no va a venir a defenderte ¿Qué estás haciendo?". "Una ensalada porque en la mesa tres me pidieron una ensalada y yo, aunque sea chiquita o grande, lo tengo que resolver", bromeó Xipolitakis, para salir del paso. “Los chistes no van hoy, en serio”, la frenó él.

"Esto una joya de la naturaleza, mirá lo que es... ¿para qué rayarla y romperla toda? Ensalada, no. Te dijimos tratalos como joyas.... diferentes texturas...", deslizó Martitegui, cuando la griega lo interrumpió para remarcarle que ella estaba tratando los vegetales "con amor". "Eso no es amor, yo veo un asesinato de vegetales”, retrucó él.

Aunque ella intentó explicarle qué quería preparar, el jurado se plantó con un "no", colocó la remolacha en la mesada con un gesto tajante dando por terminado el debate. “No seas malo conmigo, vení”, le pidió la concursante, "beboteando", mientras el cocinero se alejaba.

Más tarde, a la hora de la devolución, Martitegui se mostró más simpático. Tal como le pasó días atrás, se le volvió a caer la comida cuando intentaba probar el plato. Al verlo, Vicky advirtió que estaba nervioso como ella y le preguntó: "¿Me querés decir algo?". Sin decir nada, pero esbozando una sonrisa, el chef se abocó a probar la preparación. "Capaz no se anima", deslizó la mediática conqueteando. "¡Ay mi amor, qué lindo que es!", exclamó más tarde en el detrás de escena.

"Cuando cortás algo tan finito y lo ponés abajo, es difícil agarrarlo. Eso era lo que me estaba pasando", dijo el jurado para tratar de aclarar que no se había puesto nervioso por ella.

Luego de recalcar que es difícil lograr ese tamaño de vegetal y que por eso hay que respetarlo, el cocinero remarcó: "Son muy ricos para destrozarlos de esa manera. Si la rallás, la convertís en una zanahoria común". "Si, tenés razón. Eso no lo entendí al principio". se excusó ella. "Pero yo traté de decirte", le recordó él. "No te vi ni que te acercaste", contrapuso Xipolitakis. Anonadado, Martitegui disparó: "Tuvimos nuestra primera crisis hoy". "Fui, me acerqué, nos enojamos. ¿No te acordás?", agregó el jurado sumándose al juego del coqueteo.

"Ah, es verdad. Yo lo llamé a él", expresó Vicky haciéndose la desentendida y señalando a Betular. "No lo metas en el medio a Damián", retrucó Germán con tono seductor. "¡¿Tuvimos nuestra crisis?! ¡¿Somos pareja?!", celebró la griega sorprendida.

En un nuevo clásico tuitero, el público de MasterChef acudió a esa red social para festejar la escena con comentarios y memes.

