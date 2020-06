Marzol analiza ser madre soltera pese a estar en pareja

"Lo que me pasa es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y por ahí tampoco quiero comprometerlo a algo que por ahí él tampoco quiere, ni tiene ganas, ni decidió hasta ahora hacer", arrancó la bailarina, para luego seguir explicando sobre el papel que ocuparía su novio en esta particular situación: "Obviamente cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto a este tema. Tampoco es que lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tiene ganas, y él tampoco desde su lugar es nada egoísta, y me permite hacerlo de la manera que tengo ganas, para poder cumplir mi sueño. Más que nada tiene que ver con eso".