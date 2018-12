Más bajas que refuerzos en los clubes regionales

En tanto, su clásico Deportivo Roca, su primer rival del 2019 en la Copa Argentina, informó que el club no sumaría refuerzos por cuestiones presupuestarias. “A pocos días del regreso al trabajo, la dirigencia del Depo confirmó que no habrá incorporaciones para la segunda parte del certamen. Por motivos económicos, el Naranja no sumará refuerzos. Las bajas confirmadas son las del defensor Rodrigo Mora y el volante Lucas Mellado”, indicaron.

Independiente tiene nuevo DT pero de refuerzos, nada aún.