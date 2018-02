Más barro para Darthés

A través de un escrito en Facebook, Coacci recordó un desagradable episodio que vivió años atrás cuando grababa Gasoleros con el ahora protagonista de Simona, la ficción estrella de El Trece.

“Le creo rotundamente a Calu R”, sentenció antes de relatar: “En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente. Le contaba que cuando era chica escuchaba una comedia que dirigía mi viejo en la que él cantaba. Momento en el que el señor se me tira encima, me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘mirá cómo me ponés’”. “Yo, congelada, sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó, su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco”, reveló y añadió que no habló del tema por miedo.

Otro set controvertido

En noviembre del 2017, la actriz Natalia Juncos contó que vivió una situación similar con Darthés cuando hacía la novela Se dice amor en Telefe. “Antes de filmar me tocó con el dedo índice toda mi espalda, hasta el muslo, y me dijo: ‘Ay cómo me calentás’. Me doy vuelta y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’, y me mostró la erección que tuvo”, contó.