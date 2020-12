Más carpetazos a famosos por viejos tuits: cayeron hasta Marley y Alberto Fernández

Twitter está que arde. Tras el escándalo que generaron los viejos tuits racistas y discriminadores de Pablo Matera, el ahora ex capitán de Los Pumas (fue sancionado por la UAR y le quitaron la capitanía), los usuarios de esa red social empezaron a escrachar a numerosos famosos por los mensajes agresivos que publicaron tiempo atrás. En la volteada cayeron figuras inesperadas como Marley , pasando por el actor Dady Brieva, el periodista Pablo Duggan , los influencers Nati Jota, Julián Serrano, Migue Granados, Ivana Nadal y Martín Cirio, hasta el mismísimo Presidente de la Nación, Alberto Fernández .

"Y Dady Brieva? Y Martín Cirio? Y Pablo Duggan? Y el mismísimo presidente Alberto Fernández? Con ellos no hay que tomar cartas en el asunto??? Sus tuits han sido peores, fascistas, misóginos y xenófobos!!! Ah! Pero son kirchneristas, mala mía", expresó una internauta al hacerse eco de la noticia de que la titular del Inadi, Victoria Donda, afirmó que la Unión Argentina de Rugby deberá tomar "cartas en el asunto" por los dichos racistas y discriminatorios de distintos miembros de Los Pumas cuando eran adolescentes.

"Este rugbier también está cancelado?", disparó otro internauta al recordar el repudiable mensaje que Alberto Fernández le dedicó a una seguidora que lo cuestionó en diciembre del 2017. "Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto", había manifestado el actual mandatario.