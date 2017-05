Su participación podría terminar de definirse en las últimas horas y el factor determinante para que volviera a hablar con los productores de Ideas del sur sería una entrevista del Diez en la que la tildó de “traidora” por un supuesto amorío con Ricardo Centurión, con lo que descartaba una posible reconciliación.

“Las cosas no venían bien, pero tampoco era para traición, hace mucho que dejé de salir de joda. Pero bueno, cada uno con su edad”, lanzó fiel a su estilo el ex DT, y agregó: “Un día el Che Guevara dijo: ‘A los traidores, muerte’. Yo no voy a ir como John Wayne a matar gente. Pero que se acuerden de que soy escorpiano y no perdono. Todos estos años estuve tranquilo con gente que me hacía feliz. Hoy estoy solo”.

El músico del momento

Como todos los años, Marcelo Tinelli tendrá en la apertura de su show un musical en vivo, esta vez a cargo de Luis Fonsi, el músico del momento por su hit “Despacito”.