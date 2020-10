Más contagios en el Cantando

“Bueno, gente. Después de cuatro hisopados y un análisis de sangre, finalmente, di COVID-19 positivo. Ya me venía sintiendo mal, vieron que no estuve apareciendo. El lunes aparecí un ratito para decir que no tenía coronavirus y bueno, la cagué”, expresó Spadafora.

Al ritmo del COVID

Además, enumeró sus síntomas, que son leves: “Lo cuento ahora porque ya pasó la peor parte. Ya me siento mucho mejor, por suerte. Eso sí, mi olfato es nulo y estoy sin gusto. Pero, por suerte, no tengo fiebre y se me fue el resfriado”. Fiel a su estilo histriónico, Spadafora cerró su relato bailando al ritmo de un tema que habla justamente del coronavirus.